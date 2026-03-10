Juventus, adesso c'è ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: nessuna trattativa con altri club

Ogni volta che si presenta allo Stadium, come accaduto anche sabato sera, l’accoglienza è sempre la stessa: abbracci, sorrisi e affetto. Dusan Vlahovic sente ancora forte il legame con la Juventus e, paradossalmente, è riuscito a riprendersi il centro della scena anche senza scendere in campo. A volte un’assenza pesa più di una presenza, e in questo momento nessuno tra gli altri attaccanti bianconeri sembra davvero in grado di prendere il suo posto.

La Juventus, intanto, sta lavorando sottotraccia per provare a ricucire definitivamente il rapporto con il numero 9. Il suo rinnovo sarebbe un risultato importante per la dirigenza, dopo aver già blindato il talento di Yildiz e definito il rinnovo di McKennie. Un segnale forte anche in chiave Champions e per la prossima stagione progettata da mister Spalletti, anch'egli in odore di rinnovo. I contatti sono ripresi e il primo confronto tra le parti, avvenuto alcune settimane fa, è servito per chiarire posizioni e ristabilire fiducia reciproca.

La Vecchia Signora ha apprezzato la professionalità e la serietà dimostrate da Vlahovic nella prima parte della stagione, e adesso lo aspetta in campo per il gran finale di stagione. La trattativa per il rinnovo proseguirà nel frattempo a fari spenti, ancora va trovata l'intesa economica con Ristic, ma a detta del Corriere dello Sport odierno adesso si percepisce ottimismo. L'apertura dello stesso ex Fiorentina è significativa, visto che sta trattando - su basi diverse dal passato - coi bianconeri anziché con altre società.