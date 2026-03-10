Il movimentato weekend della panchine in B. Ieri Foti-Gregucci, oggi si attende l'esonero di Dionisi

Una seconda settimana di marzo, quella che ha preso il via da poco più di 24 ore, che è stata abbastanza provante per quel che concerne le panchine di Serie B, alla luce dei risultati maturati nelle gare che si sono giocate nel weekend, tra sabato e domenica, dopo il turno infrasettimanale.

Come già noto, ha optato per un nuovo cambio la Sampdoria, la cui stagione era iniziata con Massimo Donati, sollevato dall'incarico per fare spazio al duo Lillo Foti-Angelo Gregucci (il primo non ha il patentino per poter allenare in B, ma era la prima scelta dei blucerchiati): la sconfitta contro il Frosinone, però, è stata fatale per i due tecnici, con la squadra momentaneamente affidata ad Attilio Lombardo. La giornata odierna, invece, sembra essere fatale per Alessio Dionisi, secondo allenatore stagionale dell'Empoli, che in estate aveva affidato la panchina a Guido Pagliuca; non tornerà lui in azzurro, come abbiamo anticipato in pole c'è Fabio Caserta, che dovrà però risolvere il contratto con il Bari.

Sembra invece salva la panchina di Michele Mignani a Cesena, dopo il pareggio contro il Modena: il trainer aveva ricevuto la cosiddetta fiducia a tempo prima del derby emiliano-romagnolo, ma probabilmente lo 0-0 maturato è bastato per andare avanti.