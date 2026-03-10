Bierhoff sa come si fa: "Sì, il Milan può rimontare l'Inter. Modric unico, Rabiot impressionane"

Ma il Milan può davvero rimontare 7 punti all'Inter in 10 giornate di campionato? Dopo il derby vinto dai rossoneri domenica sera, ci si chiede se ci sia ancora una lotta Scudetto o meno e la risposta la potranno dare soltanto le prossime partite delle due squadre. Certo, recuperi simili nella storia del calcio si sono visti, come quello proprio dei rossoneri, ai danni della Lazio, nel 1999.

In campo c'era anche Oliver Bierhoff, che in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha ricordato: "Come abbiamo fatto? Semplice, ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie". Una impresa che secondo lui può riuscire anche alla squadra di Allegri: "Se ci credo? Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po' troppo, ma ha resistito, segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l'Inter, là dietro c'è organizzazione e voglia di soffrire".

In merito ai singoli, ha poi parole di stima per Modric ("Rimanga per il bene del Milan e del calcio italiano: un altro Modric in giro non c'è") e Rabiot ("Impressionante: una mezzala che ha tecnica, fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi"), senza dimenticare il connazionale Fullkrug: "Segnerà anche lui, che è un bravo ragazzo che può far comodo con le sue caratteristiche".