Serie B, 29ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto

La 29ª giornata del campionato di Serie B è andata in archivio con tante certezze, ma anche con qualche novità. Per la prima categoria ci sono da segnalare le vittorie di Venezia, Frosinone, Palermo e Catanzaro, mentre fa le sorprese il ko del Monza a Spezia. Cadono, male, invece Empoli e Sampdoria sempre più in crisi. Pescara in netta rinascita.