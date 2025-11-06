Fiorentina, Fortini: "Brutto momento, ma ne usciremo. A Genova come una finale"

L'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Mainz perso per 2-1 e valido per la League Phase di Conference.

Come si riesce a scrollarsi di dosso questo momento?

"Giorno dopo giorno cerchiamo la soluzione. Brutto momento, ma dobbiamo stare uniti e col duro lavoro ne usciremo".

Manca attenzione ai particolari: problema di testa?

"Secondo me sì, non è un bel momento. Nel calcio basta una piccola disattenzione e ne paghi le conseguenze, soprattutto in Europa. Cercheremo di lavorare su questo".

Avete paura?

"Non abbiamo mai paura, siamo sempre a testa alta e convinti di quelli che facciamo. Il momento è quello che è, ma siamo sicuri che ne usciremo".

Come si prepara la gara di Genova?

"Si prepara come una battaglia e come una finale, faremo di tutto per portare a casa i tre punti".