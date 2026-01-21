Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women

Prosegue la tre giorni di Coppa Italia Women iniziata ieri con il pareggio fra Milan e Fiorentina. Il programma dei quarti di finale nella giornata odierna vedrà due sfide: la prima, alle ore 18, sarà quella fra una Ternana Women in forma e un'Inter che sta risalendo la classifica dopo un avvio più complicato del previsto. In serata invece andrà in scena l'atteso derby capitolino fra Lazio, padrona di casa, e Roma.

Questo il programma della Coppa Italia Women:

Quarti di finale

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18: Ternana Women-Inter

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)