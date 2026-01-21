Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Prosegue la tre giorni di Coppa Italia Women iniziata ieri con il pareggio fra Milan e Fiorentina. Il programma dei quarti di finale nella giornata odierna vedrà due sfide: la prima, alle ore 18, sarà quella fra una Ternana Women in forma e un'Inter che sta risalendo la classifica dopo un avvio più complicato del previsto. In serata invece andrà in scena l'atteso derby capitolino fra Lazio, padrona di casa, e Roma.
Questo il programma della Coppa Italia Women:
Quarti di finale
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30