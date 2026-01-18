Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:19Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, la centrocampista dell’Inter Henrietta Csiszár ha parlato ai microfoni di Inter TV, commentando la prestazione e il momento positivo della squadra: “Significa davvero molto, soprattutto perché abbiamo chiuso la stagione molto bene. Dopo la pausa invernale la prima partita è sempre difficile, ma penso che siamo state pronte”.

Csiszár ha poi spiegato l’approccio mentale alla gara contro la Juventus: "Ne avevamo parlato prima della partita con le ragazze: contro la Juve è una partita diversa, non è come le altre. Devi dare qualcosa in più”.

Sulla quarta vittoria consecutiva in campionato, la centrocampista nerazzurra ha analizzato il cambiamento rispetto all’inizio della stagione: “Abbiamo avuto un inizio difficile perché abbiamo giocato tantissimo. Per noi era la prima volta nella nostra storia con così tante partite, due a settimana, e non le abbiamo gestite bene. Ora invece ci concentriamo su una partita alla volta e ci prepariamo meglio”.

Infine, uno sguardo alla rosa e alle prossime settimane: “La cosa migliore è che Serturini tornerà la prossima settimana. Ovviamente non potrà giocare subito, ma a parte lei tutte stanno bene. Siamo in 24 e abbiamo bisogno di tutte. Dobbiamo continuare così”.

