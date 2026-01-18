Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"

Dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, la centrocampista dell’Inter Henrietta Csiszár ha parlato ai microfoni di Inter TV, commentando la prestazione e il momento positivo della squadra: “Significa davvero molto, soprattutto perché abbiamo chiuso la stagione molto bene. Dopo la pausa invernale la prima partita è sempre difficile, ma penso che siamo state pronte”.

Csiszár ha poi spiegato l’approccio mentale alla gara contro la Juventus: "Ne avevamo parlato prima della partita con le ragazze: contro la Juve è una partita diversa, non è come le altre. Devi dare qualcosa in più”.

Sulla quarta vittoria consecutiva in campionato, la centrocampista nerazzurra ha analizzato il cambiamento rispetto all’inizio della stagione: “Abbiamo avuto un inizio difficile perché abbiamo giocato tantissimo. Per noi era la prima volta nella nostra storia con così tante partite, due a settimana, e non le abbiamo gestite bene. Ora invece ci concentriamo su una partita alla volta e ci prepariamo meglio”.

Infine, uno sguardo alla rosa e alle prossime settimane: “La cosa migliore è che Serturini tornerà la prossima settimana. Ovviamente non potrà giocare subito, ma a parte lei tutte stanno bene. Siamo in 24 e abbiamo bisogno di tutte. Dobbiamo continuare così”.