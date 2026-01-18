Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"

La centrocampista islandese dell’Inter Karolina Vilhjalmsdottir ha commentato così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 2-1 sulla Juventus Women: “Sono tre punti molto importanti per il campionato. Sono molto felice e credo che sia stata un’ottima giornata, è stata una grande performance”.

La squadra sta migliorando ogni partita.

“Sì, sono d’accordo. Penso che quest’anno ci stiamo allenando molto bene. Siamo ambiziosi e vogliamo diventare una squadra sempre migliore. Mi è piaciuto come siamo arrivati in gioco oggi, la settimana è stata ottima anche per l’allenamento. Sono molto felice”.

La tua è stata un’ottima performance.

“Sono molto felice se posso aiutare la squadra, che sia correre o segnare. È più importante ottenere la vittoria”.

Ora testa alla Coppa Italia contro la Ternana.

“Sì, ovviamente, saranno due partite difficili. Dobbiamo prepararci, restare concentrate e ovviamente faremo di tutto per passare”.