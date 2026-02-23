Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina

Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 08:26Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Con le gare del weekend si è chiusa la 15ª giornata di Serie A Women, un turno che ha ridisegnato gli equilibri in vetta e acceso ulteriormente la corsa alle coppe e alla salvezza. Il big match tra Inter Women e Roma Femminile ha mantenuto tutte le promesse.

Corsa Scudetto
La Roma si prende lo scontro diretto e allunga. L’1-0 firmato Evelyne Viens vale il +6 sull’Inter e consolida il primato a quota 36. Le nerazzurre restano seconde a 30, mentre la Juventus Women frena sul 2-2 contro la Ternana Women dopo essere stata avanti di due reti. Un pareggio che rallenta la rincorsa bianconera, ora a 28 punti.

Corsa alle coppe
Si infiamma la lotta per il terzo posto. La Fiorentina Women supera 3-2 il Sassuolo Women e aggancia il Como Women a quota 23, mentre la Lazio Women impatta 2-2 contro il Milan Women restando in piena scia europea. Il Napoli Women non va oltre lo 0-0 con il Parma Women ma resta quarto a 25 punti.

Corsa salvezza
In coda, il pareggio del Parma muove la classifica ma non basta per uscire dalla zona calda. Il Sassuolo resta a 12, la Ternana sale a 11 dopo l’ottimo punto con la Juve, mentre il Genoa Women cade 1-0 contro il Como e rimane fanalino di coda a 7.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo.

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women – Parma 0-0
Genoa- Como Women 0-1
24' Vaitukaityte
Lazio – Milan 2-2
32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)
Ternana Women – Juventus 2-2
28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)
Inter – Roma 0-1
33' Viens
Fiorentina – Sassuolo 3-2
46’ e 68’ rig. Severini (F), 55’ Ndjoah Eto (S), 60’ Bredgaard (F), 90’+5’ rig. Sabatino (S)

Classifica della Serie A Women - Roma 36,  Inter 30, Juventus 28,  Napoli 25, Lazio 24,  Como 23, Fiorentina 23,  Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11,  Parma 10, Genoa 7.

