Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top news delle 18

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Juventus, mister Luciano Spalletti ha definito il suo staff sulla panchina bianconera: Marco Domenichini sarà il vice, come nell'esperienza in Nazionale, mentre Giovanni Martusciello e Salvatore Russo saranno i collaboratori. Ad aiutarli Francesco Sinatti, che ha lavorato con il nuovo allenatore bianconero sia al Napoli che in Nazionale.

Con la possibile partenza di Nuno Tavares alle porte, occhio alla pista Fabiano Parisi per la Lazio a gennaio. Il laterale è sempre più ai margini della Fiorentina nonostante il contratto di recente prolungato fino al 2029 e pronto a fare le valigie in inverno. Con Sarri, suo profondo estimatore sin dai tempi in cui giocava all'Empoli, che lo accoglierebbe volentieri. Un altro nome accostato alla società capitolina di recente nel ruolo di laterale sinistro difensivo è Aaron Martin del Genoa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della RSI, parlando anche del rapporto non facile coi tifosi azzurri: "Il calcio ahimè, lo si vive partita dopo partita. Non ho mai sentito i miei tifosi cinematografici pretendere sempre di più, mentre nel mondo del calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono acquisti e altro, tutta gente che spesso fa fantacalcio e di calcio capisce molto poco! Ci sono 85 milioni di tifosi nel Napoli, 15 milioni negli USA. Allora io sento di essere amato dai più, criticato da quelli che vanno allo stadio ma fra quelli che vanno allo stadio ci sono un 10-15% di ultras che nella maggior parte del casi, sono fuorilegge. Lei ha visto cos'è successo a Milano con Inter e Milan?".

Intanto in Sardegna Cagliari e Sassuolo sono pronte ad affrontarsi per il primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di Serie A. Questi i due schieramenti in campo, fischio d'inizio alle ore 18.30:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli. A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Muharemovic. Allenatore: Fabio Grosso.