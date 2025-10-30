Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top news delle 18

Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top news delle 18
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:00Serie A
Giacomo Iacobellis

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Juventus, mister Luciano Spalletti ha definito il suo staff sulla panchina bianconera: Marco Domenichini sarà il vice, come nell'esperienza in Nazionale, mentre Giovanni Martusciello e Salvatore Russo saranno i collaboratori. Ad aiutarli Francesco Sinatti, che ha lavorato con il nuovo allenatore bianconero sia al Napoli che in Nazionale.

Con la possibile partenza di Nuno Tavares alle porte, occhio alla pista Fabiano Parisi per la Lazio a gennaio. Il laterale è sempre più ai margini della Fiorentina nonostante il contratto di recente prolungato fino al 2029 e pronto a fare le valigie in inverno. Con Sarri, suo profondo estimatore sin dai tempi in cui giocava all'Empoli, che lo accoglierebbe volentieri. Un altro nome accostato alla società capitolina di recente nel ruolo di laterale sinistro difensivo è Aaron Martin del Genoa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della RSI, parlando anche del rapporto non facile coi tifosi azzurri: "Il calcio ahimè, lo si vive partita dopo partita. Non ho mai sentito i miei tifosi cinematografici pretendere sempre di più, mentre nel mondo del calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono acquisti e altro, tutta gente che spesso fa fantacalcio e di calcio capisce molto poco! Ci sono 85 milioni di tifosi nel Napoli, 15 milioni negli USA. Allora io sento di essere amato dai più, criticato da quelli che vanno allo stadio ma fra quelli che vanno allo stadio ci sono un 10-15% di ultras che nella maggior parte del casi, sono fuorilegge. Lei ha visto cos'è successo a Milano con Inter e Milan?".

Intanto in Sardegna Cagliari e Sassuolo sono pronte ad affrontarsi per il primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di Serie A. Questi i due schieramenti in campo, fischio d'inizio alle ore 18.30:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli. A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Muharemovic. Allenatore: Fabio Grosso.

Articoli correlati
Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Seba Esposito dal 1'. Grosso ripropone... Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Seba Esposito dal 1'. Grosso ripropone Matic
Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo... Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo
Cellino: "Allegri è l'unico allenatore che ho avuto che sapeva confrontarsi da uomo"... Cellino: "Allegri è l'unico allenatore che ho avuto che sapeva confrontarsi da uomo"
Altre notizie Serie A
Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Isaksen confermato dal 1' Probabili formazioniSerie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Isaksen confermato dal 1'
Juventus, Spalletti potrebbe dover fare a meno di Thuram per il debutto: francese... TMWJuventus, Spalletti potrebbe dover fare a meno di Thuram per il debutto: francese ancora a parte
Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top... Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top news delle 18
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Casarin: "Gli arbitri di oggi? Li prenderei a calci in culo. Siamo passati da 120... Casarin: "Gli arbitri di oggi? Li prenderei a calci in culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori l'anno"
Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso... TMWJashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
On. Santori: "La Lazio è ripartita da zero. Cosa dovrebbe fare? Mandare una PEC" On. Santori: "La Lazio è ripartita da zero. Cosa dovrebbe fare? Mandare una PEC"
Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Seba Esposito dal 1'. Grosso ripropone... Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Seba Esposito dal 1'. Grosso ripropone Matic
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Isaksen confermato dal 1'
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
4 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
5 Juventus, composto lo staff di Spalletti: Domenichini vice, Sinatti preparatore atletico
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto
Immagine top news n.2 Juventus, concluse le visite di Spalletti al J|Medical: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.3 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.4 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.5 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.6 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.7 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "La Juve ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Isaksen confermato dal 1'
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Spalletti potrebbe dover fare a meno di Thuram per il debutto: francese ancora a parte
Immagine news Serie A n.3 Lo staff di Spalletti alla Juve, Lazio su Parisi, adesso Cagliari-Sassuolo: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Casarin: "Gli arbitri di oggi? Li prenderei a calci in culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori l'anno"
Immagine news Serie A n.6 Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Verratti e l'avventura da socio del Pescara: "Un modo per restituire qualcosa al club"
Immagine news Serie B n.2 Solo due “stakanovisti” di movimento in Serie B: Imperiale e Zaro sempre in campo
Immagine news Serie B n.3 Spezia, non c'è pace fra i pali: 4 interpreti diversi in un anno e mezzo. Chi contro il Monza?
Immagine news Serie B n.4 Mantova, l'addio con Botturi. È stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, con Magnani in campo non si passa: zero gol subiti quando gioca l'ex Palermo
Immagine news Serie B n.6 Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rinforzo di esperienza per la difesa del Picerno. Arriva lo svincolato Gemignani
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Massi dopo la vittoria sull'Ascoli: "Nel primo tempo potevamo stare 4-0"
Immagine news Serie C n.4 Picerno, innesto dagli svincolati per la difesa: fatta per l'ex Lucchese Gemignani
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, problema a un piede per Benassai. Il centrale resterà fuori alcune settimane
Immagine news Serie C n.6 Campobasso deferito dalla Procura Federale. La nota del club molisano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.5 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…