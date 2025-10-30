Ufficiale Rinforzo di esperienza per la difesa del Picerno. Arriva lo svincolato Gemignani

Penultimo posto in classifica con soli nove punti conquistati in 11 giornate giocate, un cambio in panchina che per il momento non ha fatto decollare la squadra, ed ecco quindi che il Picerno pesca ancora tra gli svincolati, andando a rinforzare il reparto arretrato. Nei giorni scorsi, era stato reso noto l'accordo con Richard Marcone per la porta, quest'oggi è invece la volta della difesa, che si arricchisce con l'esperienza di Andrea Gemignani, classe 1996 reduce dall'avventura con la Lucchese.

A rendere noto il tutto, la stessa società, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"L’AZ Picerno comunica di aver tesserato Andrea Gemignani, classe 1996, difensore esterno ambidestro, svincolato dopo l’ultima stagione disputata con la Lucchese, con cui ha collezionato 32 presenze e 3 reti nel campionato di Serie C 2024/25.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Gemignani ha maturato un’ampia esperienza tra i professionisti vestendo, nel corso della carriera, le maglie di Pontedera, Gavorrano, Sambenedettese, Alessandria, Livorno, Seregno e Arzignano. In passato ha fatto parte anche delle selezioni giovanili azzurre Under 18 e Under 19.

Benvenuto a Picerno Andrea!".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del Direttore Generale del club Vincenzo Greco: "Andrea è un profilo di spessore, che conosce bene la categoria e porta con sé esperienza, affidabilità, spirito di lavoro e grandi motivazioni. Le qualità di Andrea e la grande voglia di ritornare in campo daranno un contributo importante al gruppo e al percorso che stiamo costruendo".