Verratti e l'avventura da socio del Pescara: "Un modo per restituire qualcosa al club"

Nello scorso mese di luglio Marco Verratti è divenuto socio del Pescara lo lanciò nel grande calcio oltre una decina d'anni fa. Oggi l'attuale centrocampista dell'Al Duhail in Qatar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Diretta.it in merito alla sua nuova avventura al Delfino. Ecco lo stralcio in questione:

"Per me è stato un rendere qualcosa indietro al club che mi ha dato tutto. Comunque è un club piccolino che ha fatto anche sacrifici per me, mi è sempre stato dietro e mi ha sempre fatto crescere in una maniera perfetta. Danno le strutture, c'è di tutto per diventare un grande giocatore a Pescara. È stata una dimostrazione per ringraziare per tutto quello che hanno fatto per me e voglio continuare a far crescere il Pescara, dare tutto ai ragazzi del posto, ma anche al di fuori della Regione in termini di strutture, per continuare a crescere e giocare a calcio".