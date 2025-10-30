TMW Juventus, Spalletti potrebbe dover fare a meno di Thuram per il debutto: francese ancora a parte

Si è svolto questo pomeriggio l'ultimo allenamento alla Continassa diretto da Massimo Brambilla prima che Luciano Spalletti prenda definitivamente in mano il timone della Juventus e si insidi alla guida della squadra diventando il terzo allenatore della Vecchia Signora in questo 2025, dopo gli esoneri in successione di Thiago Motta e Igor Tudor.

Tuttavia, nel giorno di anti vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma sabato sera alle 20:45 allo Zini, il tecnico toscano non sa ancora se potrà contare su Kephren Thuram. Infatti, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il centrocampista francese è ancora alle prese con il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla sfida d ieri contro l'Udinese e nella seduta odierna ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo.

La giornata di domani sarà dunque decisiva per capire se il figlio d'arte potrà tornare quanto meno tra i convocati o saltare anche la decima giornata di campionato e il debutto in panchina di Luciano Spalletti.