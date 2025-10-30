TMW Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma

La notizia principale che arriva oggi da Milanello è la conferma dell'allenamento in gruppo per Ardon Jashari. Il primo col Milan dopo l’infortunio di due mesi fa, col tecnico Massimiliano Allegri che - a tre giorni dalla gara contro la Roma (in programma domenica sera a San Siro alle 20.45) - può dunque apprezzare i progressi del centrocampista svizzero, uno dei colpi più chiacchierati dell'ultima estate di calciomercato. Assieme a Jashari (out da fine agosto per la frattura al perone rimediata in allenamento), secondo quanto sia apprende, anche da segnalare il rientro in gruppo di Pervis Estupinan dopo i problemi alla caviglia: il terzino sarà a disposizione per domenica.

Leao non si allena in gruppo - Allenamento personalizzato invece per Rafael Leao, per Fikayo Tomori e per Santiago Gimenez, tutti e tre alle prese con fastidi fisici. In particolare, il portoghese ha dolore all'anca come aveva anticipato Allegri nel post partita di Atalanta-Milan. Il difensore inglese sente dolore al ginocchio, mentre il messicano ha fastidio alla caviglia (l'attaccante era uscito a Bergamo proprio per questo problema, ndr).

Niente Roma per Pulisic e Rabiot - Continuano infine nel lavoro di recupero sia Pulisic che Rabiot: entrambi però, non saranno della partita contro la Roma. Per lo statunitense l'obiettivo è tornare per la sfida contro il Parma (al massimo c'è una piccola speranza di averlo in panchina con la Roma), per il centrocampista francese si punta al rientro dopo la sosta.