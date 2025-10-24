Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie ATUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 06:15Serie A
Simone Bernabei

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22esima giornata di campionato, ovvero fino a fine gennaio, con relativa programmazione televisiva. In particolare, per quanto riguarda il turno pre-natalizio della 16ª giornata (weekend del 20-21 dicembre) da segnalare che le quattro partite Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, si giocheranno il 14 e 15 gennaio, per permettere alle quattro squadre impegnate a Riyadh di contendersi la Supercoppa Italiana.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky.

8^ GIORNATA
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

13^ GIORNATA
28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY
29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN
29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN
29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN
30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN
30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN
01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN

14^ GIORNATA
06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN
06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN
06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN
07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN
07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN
08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN
08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN
08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

15^ GIORNATA
12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

16^ GIORNATA
20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN
20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma * DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

17^ GIORNATA
27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18^ GIORNATA
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19^ GIORNATA
06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21^ GIORNATA
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA
23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN
24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli * DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Articoli correlati
Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"... Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie... Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Altre notizie Serie A
Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"... Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Dall'Inter all'Inter, Napoli imbattuto al Maradona da 14 gare. Ma la difesa è da... Dall'Inter all'Inter, Napoli imbattuto al Maradona da 14 gare. Ma la difesa è da ritrovare
Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore... Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore netto
Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"... Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"
Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"... Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"
Napoli, tocca di nuovo a Meret? 4 esclusioni di fila possono segnare la scelta di... Napoli, tocca di nuovo a Meret? 4 esclusioni di fila possono segnare la scelta di Conte
Roma, Gasperini: "Incassiamo questa sconfitta e riflettiamo un po'. C'è voglia di... Roma, Gasperini: "Incassiamo questa sconfitta e riflettiamo un po'. C'è voglia di reagire"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Immagine news Serie A n.2 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Immagine news Serie A n.3 Dall'Inter all'Inter, Napoli imbattuto al Maradona da 14 gare. Ma la difesa è da ritrovare
Immagine news Serie A n.4 Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore netto
Immagine news Serie A n.5 Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"
Immagine news Serie A n.6 Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.2 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.4 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, allenamento pomeridiano: gestione per Pedrola, differenziato per Pafundi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?