Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"

Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

L’Italia Under 17 Femminile ha staccato nella serata di ieri il pass - battendo per 4-0 l'insidiosa Nigeria - per i quarti di finale tornando così, a distanza di undici anni, fra le prime otto del mondo con la volontà e la voglia di imitare quelle azzurrine che nel 2014 arrivarono a conquistare un prestigioso terzo posto che rappresenta il miglior risultato nella storia della selezione giovanile azzurra. La prossima avversaria sarà infatti la vincente dello scontro fra Messico Paraguay.

Nel post gara la ct Viviana Schiavi, che ha chiesto ironicamente alla sue ragazze radunate – come al suo solito – al centro del campo “Avete capito che siete tra le prime otto squadre al mondo?”, ha parlato della prestazione: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Abbiamo cercato di prepararla al meglio possibile. Le ragazze hanno fatto un’altra grande prestazione; - prosegue Schiavi come si legge sul sito della FIGC - siamo felicissimi di quello che stanno dimostrando in campo e vogliamo continuare così, per arrivare il più lontano possibile nel torneo”.

Calendario e risultati degli ottavi di finale
Martedì 28 ottobre
Brasile-Cina 3-0
USA-Paesi Bassi 1-1 (8-7 d.t.r.)
Corea del Nord-Marocco 6-1
Italia-Nigeria 4-0
Mercoledì 29 ottobre
Spagna-Francia, ore 16.30
Messico-Paraguay, ore 16.30
Canada-Zambia, ore 20
Giappone-Colombia, ore 20

Articoli correlati
Sarà Schiavi a guidare l'Italia U17 al Mondiale. Poi la panchina andrà a Leandri Sarà Schiavi a guidare l'Italia U17 al Mondiale. Poi la panchina andrà a Leandri
Italdonne, Schiavi: "Con Soncin grande sintonia. Idee chiare e lavoro per fare cose... Italdonne, Schiavi: "Con Soncin grande sintonia. Idee chiare e lavoro per fare cose straordinarie"
Italia Femminile, chi è Viviana Schiavi: vice di Soncin e prossima ct in pectore Italia Femminile, chi è Viviana Schiavi: vice di Soncin e prossima ct in pectore
Altre notizie Calcio femminile
Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"... Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti" Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine... L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro... Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in... Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse,... Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete... Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete di Luany
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Brambilla con Yildiz sulla trequarti
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
4 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
5 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.1 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.2 Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"
Immagine news Serie A n.2 "Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Juric fa cinque cambi e non mette un centravanti per vincere la partita
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare un rigore"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions
Immagine news Serie A n.6 Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Immagine news Serie B n.2 Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Immagine news Serie B n.3 Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano
Immagine news Serie B n.4 L'eterno calvario di Pedrola: altro ko dopo 5'. Dal settembre 2023 non gioca 90'
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Dionigi merita il rinnovo. Coreografia? C'è stato un equivoco, mi spiace"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, assemblea degli azionisti: Gerhard Comper confermato presidente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…