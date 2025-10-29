Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"

L’Italia Under 17 Femminile ha staccato nella serata di ieri il pass - battendo per 4-0 l'insidiosa Nigeria - per i quarti di finale tornando così, a distanza di undici anni, fra le prime otto del mondo con la volontà e la voglia di imitare quelle azzurrine che nel 2014 arrivarono a conquistare un prestigioso terzo posto che rappresenta il miglior risultato nella storia della selezione giovanile azzurra. La prossima avversaria sarà infatti la vincente dello scontro fra Messico Paraguay.

Nel post gara la ct Viviana Schiavi, che ha chiesto ironicamente alla sue ragazze radunate – come al suo solito – al centro del campo “Avete capito che siete tra le prime otto squadre al mondo?”, ha parlato della prestazione: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Abbiamo cercato di prepararla al meglio possibile. Le ragazze hanno fatto un’altra grande prestazione; - prosegue Schiavi come si legge sul sito della FIGC - siamo felicissimi di quello che stanno dimostrando in campo e vogliamo continuare così, per arrivare il più lontano possibile nel torneo”.

Calendario e risultati degli ottavi di finale

Martedì 28 ottobre

Brasile-Cina 3-0

USA-Paesi Bassi 1-1 (8-7 d.t.r.)

Corea del Nord-Marocco 6-1

Italia-Nigeria 4-0

Mercoledì 29 ottobre

Spagna-Francia, ore 16.30

Messico-Paraguay, ore 16.30

Canada-Zambia, ore 20

Giappone-Colombia, ore 20