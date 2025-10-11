Tutte le verità di Mancini e Ibra, il bis della MSN, il ko di Saelemaekers: le top news delle 18

È un'altra giornata di grande calcio a Trento. Durante il Festival dello Sport, l'ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha raccontato la sua verità sull'addio alla Nazionale, spiegando che ci sono state "incomprensioni con Gravina in un momento in cui non c’erano neanche brutti risultati". Mancini ha aggiunto che sarebbe stato meglio chiarire tutto e ripartire da zero, oltre ad ammettere di aver sperato di tornare alla guida della Nazionale dopo la separazione con Spalletti. Riguardo all’Italia attuale, quella di Gattuso, Mancini ha detto che "sta migliorando" e non ha mostrato alcun dubbio sulla qualificazione al prossimo Mondiale: "Ci andremo sicuramente".

Sempre dal palco di Trento, il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic ha commentato - tra i vari temi - la situazione del Milan e in particolare di Rafael Leao. Ibra ha dichiarato che "chiediamo tanto a Rafa perché ha questa magia" e che ormai ha raggiunto un’età in cui può non dare peso alle critiche, per poi raccontare il suo impegno a 360° con RedBird ed esaltare il nuovo acquisto Luka Modric. Intanto, però, continua l’emergenza infortuni in casa rossonera. Dopo gli stop di Pulisic ed Estupinan in Nazionale, anche Alexis Saelemaekers ha riportato un problema muscolare con il Belgio. Dopo circa un’ora in campo contro la Macedonia del Nord, ha lasciato il ritiro per rientrare a Milano, dove svolgerà nuovi accertamenti.

Infine, secondo il Daily Mail, l’Inter Miami starebbe valutando il clamoroso colpo Neymar per ricomporre il trio con Messi e Suarez. Il brasiliano sarà svincolato dal Santos a fine 2025 e i suoi rappresentanti considerano possibile un futuro accordo con il club statunitense.