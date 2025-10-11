Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Snerle per Orsi. Polli guida le nerazzurre

Il big match fra Fiorentina e Inter chiuderà la giornata del sabato dedicata alla Serie A Femminile. Il tecnico della squadra viola, che compie in questi giorni 10 anni dalla fondazione, cambia poco rispetto alla gara persa contro il Napoli inserendo Snerle sulla corsia sinistra e arretrando in difesa Woldvik che prende il posto di Orsi al fianco di Faerge e Van der Zande. A centrocampo Cherubini confermata al fianco della capitana Severini, mentre in avanti ci sarà ancora il trio nordico formato da Bredgaard, Janogy e Omarsdottir.

L'Inter risponde con un ampio turn over rispetto alla gara di Europa Cup contro il Vllaznia: in difesa Milinkovic torna al fianco di Bartoli e Andres, mentre a centrocampo Tomaselli e Detruyer affiancano Cszizar con la libertà di alzare la propria posizione alle spalle del duo Wullaert-Polli. Sulle corsie laterali spazio a Merlo e Schough.

Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-4-3): Fiskerstrand; Faerge, Van der Zanden, Woldvik; Johansen, Severini, Cherubini, Snerle; Bredgaard, Janogy, Omarsdottir. A disposizione: Berrineschi, Della Peruta, Orsi, Wijnants, Tryggvadottir, Lombardi, Agostini, Sarti. Allenatore Pinones-Arce

Inter (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Ivana Andres; Merlo, Tomaselli, Detruyer, Csiszar, Schough; Wullaert, Polli. A disposizione: Piazza, Belli, Bowen, Pleidrup, Santi, Bugeja, Van Dijk, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Consolini. Allenatore Piovani