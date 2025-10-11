Reggiana, Fracchiolla: "Mancano ancora 36 punti. Motta? Ha qualità importanti"

“Il bilancio va sempre fatto in base al calendario e la Reggiana ha avuto avversari tosti finora. Mancano ancora 36 punti alla salvezza e quindi dobbiamo restare coi piedi per terra”. Dalle colonne della Gazzetta di Reggio il direttore sportivo Domenico Fracchiolla parla così dell’avvio di stagione dei granata tornando anche sul derby col Cesena vinto in trasferta: “Ha cambiato un po' le prospettive, ma per noi resta una gara da tre punti. L’importante è come si reagisce alle sconfitte, e questa squadra ha dimostrato di saperlo fare”.

Fracchiolla poi volge lo sguardo alla sfida contro il Bari: “Per me sarà una partita molto sentita, quella società mi ha lanciato nel calcio professionistico. Posso dire che sono forti e non meritano questa classifica, mi aspetto una gara simile a quella contro lo Spezia”.

Il direttore sportivo si sofferma anche sulla scelta di lanciare un giovane come Edoardo Motta fra i pali: “Negli ultimi anni la Reggiana ha valorizzato i giovani di altre squadre, quest’anno abbiamo impostato un lavoro diverso. Abbiamo capito giorno dopo giorno che Motta avesse qualità importanti, poi farà i suoi errori che sono da mettere in conto in un percorso di crescita. - conclude Fracchiolla parlando anche del tecnico Dionigi - Lo stimo molto, è un grande lavoratore e legge bene le partite. Dice le cose in faccia, non è un doppiogiochista e rappresenta perfettamente la reggianità".