Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia

Continua a piovere sul bagnato in casa Milan. Agli infortuni rimediati in nazionale da Christian Pulisic e Pervis Estupinan, si deve aggiungere anche quello di Alexis Saelemaekers. La Nazionale belga ha annunciato che non sarà a disposizione di Rudi Garcia per la partita contro il Galles in seguito ad accertamenti medici. L’esterno rossonero, in campo per circa un’ora nella gara contro la Macedonia del Nord, ha accusato un fastidio muscolare che ha spinto lo staff medico del Belgio a sottoporlo a controlli immediati.

Secondo quanto riferito dai media belga, il giocatore potrebbe aver riportato una lesione muscolare ed è già pronto a lasciare il ritiro della Nazionale dei Diavoli Rossi per fare il proprio ritorno a Milano. Nelle prossime ore, dunque, Saelemaekers è atteso a Milanello per svolgere ulteriori controlli con lo staff medico dei rossoneri.

Diventa dunque molto in dubbio la sua presenza con la Fiorentina al ritorno del campionato, con il giovane Zachary Athekame che potrebbe debuttare in campionato dal primo minuto per sostituirlo.