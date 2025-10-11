Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania

Erano cinque le gare programmate per il primo pomeriggio odierno. Nel Girone A la Giana Erminio e il Novara non si fanno male pareggiando 0-0 e spartendosi un punto a testa che muove la classifica. Nel Girone B cade nuovamente il Perugia che in casa perde contro un Rimini che nonostante le penalizzazioni (già 12 punti) vuole costruire un miracolo sportivo portandosi a -2 in classifica con gli umbri penultimi fermi a quota tre.

Nel Girone C infine arrivano tre vittorie esterne su tre: il Crotone batte il Foggia con un netto 3-0 nonostante l’uomo in meno nell’ultima mezzora. Stesso risultato anche per il Catania in casa del Giugliano, mentre la casertana espugna il campo del Picerno per 2-0.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 11 ottobre

Giana Erminio-Novara 0-0

Ore 17:30 - Vicenza-Virtus Verona

Ore 17:30- Pergolettese-Alcione Milano

Domenica 12 ottobre

Ore 14:30 - Cittadella-Triestina

Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco

Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Arezzo-Gubbio 1-0

4' rig. Cianci

Bra-Carpi 1-3

6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)

Sabato 11 ottobre

Perugia-Rimini 0-1

25’ Lepri

Ore 17:30 - Forlì-Ternana

Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese

Ore 17:30 - Pineto-Livorno

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres

Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera

Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna

Lunedì 13 ottobre

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane

Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 13, Gubbio 13*, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Sabato 11 ottobre

Foggia-Crotone 0-3

22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano

Giugliano-Catania 0-3

5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez

Picerno-Casertana 0-2

1’, 28’ Bentivegna

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana

Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola

Ore 14:30 - Cavese-Trapani

Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23

Ore 14:30 - Potenza-Latina

Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento

Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti