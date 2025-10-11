Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania

Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e CataniaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 16:32Serie C
Tommaso Maschio

Erano cinque le gare programmate per il primo pomeriggio odierno. Nel Girone A la Giana Erminio e il Novara non si fanno male pareggiando 0-0 e spartendosi un punto a testa che muove la classifica. Nel Girone B cade nuovamente il Perugia che in casa perde contro un Rimini che nonostante le penalizzazioni (già 12 punti) vuole costruire un miracolo sportivo portandosi a -2 in classifica con gli umbri penultimi fermi a quota tre.

Nel Girone C infine arrivano tre vittorie esterne su tre: il Crotone batte il Foggia con un netto 3-0 nonostante l’uomo in meno nell’ultima mezzora. Stesso risultato anche per il Catania in casa del Giugliano, mentre la casertana espugna il campo del Picerno per 2-0.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Ore 17:30 - Vicenza-Virtus Verona
Ore 17:30- Pergolettese-Alcione Milano
Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Ore 17:30 - Forlì-Ternana
Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Livorno
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 13, Gubbio 13*, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Reggiana, Papetti: "Buon avvio, ma potevamo vincere di più. Brescia? Non me l'aspettavo"... Reggiana, Papetti: "Buon avvio, ma potevamo vincere di più. Brescia? Non me l'aspettavo"
Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera... Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
A tutto Ibrahimovic, l'intervento integrale dal Festival dello Sport: "Milan, facciamo... A tutto Ibrahimovic, l'intervento integrale dal Festival dello Sport: "Milan, facciamo la storia"
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e... Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania
Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio... Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club
Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente... Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente
Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"... Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"... Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto... A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone... Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese... TMW RadioDaniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
3 Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
4 Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio"
5 Il paradosso di Riccardo Orsolini: capocannoniere in A, in panchina con l'Italia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine top news n.1 Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia
Immagine top news n.2 Bonny, il retroscena: poteva finire in Premier League. Perché saltò la cessione dal Parma
Immagine top news n.3 Ibra: "Non una, molte litigate con Allegri. Con l'Arsenal mi disse che ero stato un disastro"
Immagine top news n.4 Mancini: "Andremo sicuramente al Mondiale. Gattuso nel posto più bello per un allenatore"
Immagine top news n.5 Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina
Immagine top news n.6 Estonia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui e non solo, sarà 4-4-2 offensivo
Immagine top news n.7 Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine news Serie A n.2 Compagnoni: "Fiorentina grande delusione di quest'avvio. Pioli, ci aspettavamo di più"
Immagine news Serie A n.3 Viviano: "CR7 non giocherebbe nella Fiorentina: lo vedreste a far la guerra come Kean?"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Estupiñan non preoccupa: non è previsto un rientro anticipato dall'Ecuador
Immagine news Serie A n.5 L'investitura di Ibra: "Camarda è il centravanti da 30 gol l'anno che manca al calcio italiano"
Immagine news Serie A n.6 Tesser: "Napoli ok, ma migliorabile. Troppi gol subiti? Togliete i centrali titolari alle altre"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Papetti: "Buon avvio, ma potevamo vincere di più. Brescia? Non me l'aspettavo"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, le medie voto alla sosta di ottobre: tutto secondo le attesa. Anche se Brunori...
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stankovic: "Giocare al Penzo mi stimola molto. Stroppa mi lascia libero, mi piace"
Immagine news Serie B n.4 Padova, le medie voto alla sosta di ottobre: Harder a sorpresa. Rinascita Barreca
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Di Francesco out per oltre un mese. Ma non c'è la lesione del crociato
Immagine news Serie B n.6 Monza, le medie voto alla sosta di ottobre: tre volti nuovi al top. Ciurria in difficoltà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania
Immagine news Serie C n.2 Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club
Immagine news Serie C n.3 Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.6 A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Snerle per Orsi. Polli guida le nerazzurre
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus-Como, le formazioni ufficiali: Lehmann sfida il passato. Girelli dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Simonelli-Goldoni lanciano la Lazio: vittoria per 2-1 contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Piemonte guida l'attacco biancoceleste, Bahr dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 2ª: in campo Lazio, Juve e il big match Fiorentina-Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?