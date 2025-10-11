Palermo, le medie voto alla sosta di ottobre: tutto secondo le attesa. Anche se Brunori...
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Palermo.
Quando già ai nastri di partenza tutti ti etichettano come ‘la squadra da battere’ il coefficiente delle aspettative si alza notevolmente. La squadra di Filippo Inzaghi, però, non sembra aver accusato minimamente questo tipo di pressione tanto che, al netto del sorprendente exploit del Modena, nessuno ha fatto meglio. Per questo se fra i migliori non ci sono sorprese (Bani e Joronen su tutti), non ci si deve stupire neanche del fatto che fra gli elementi con la media voto più bassa ci siano giocatori comunque sufficienti. Anche se gli zero gol di capitan Brunori suonano davvero strani.
* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.
TOP5
1. Bani (Palermo) 6.50 (7)
2. Joronen (Palermo) 6.50 (6)
3. Pohjanpalo (Palermo) 6.43 (7)
4. Gomes (Palermo) 6.38 (4)
5. Augello (Palermo) 6.36 (7)
FLOP5
1. Blin (Palermo) 5.70 (5)
2. Brunori (Palermo) 5.80 (5)
3. Gyasi (Palermo) 5.86 (7)
4. Ranocchia (Palermo) 6.00 (4)
5. Peda (Palermo) 6.13 (4)