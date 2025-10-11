Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana, Papetti: "Buon avvio, ma potevamo vincere di più. Brescia? Non me l'aspettavo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:19Serie B
Tommaso Maschio

Il difensore della Reggiana Andrea Papetti in una lunga intervista rilasciata a Tuttob.com ha fatto il punto delle prime sette giornate di campionato rammaricandosi per i nove punti conquistati: “Il bilancio è positivo anche se avremmo potuto vincere qualche altra partita, però il campionato è ancora lungo e avremo la possibilità di dimostrare l’identità che ci chiede il mister. Sappiamo che possiamo fare di più e sono convinto che andremo via via migliorando. - prosegue Papetti soffermandosi sul successo a Cesena prima della pausa - Siamo felicissimi di aver vinto il derby, davanti a tanti tifosi granata che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Vero è che in difesa, ora, non siamo in tantissimi, ma ce la stiamo cavando. Anche Bonetti e Libutti stanno facendo bene. E poi a Cesena, nel secondo tempo, è entrato Magnani, che essendo un giocatore esperto, di Serie A, può darci una grande mano”.

Papetti fa poi un passo indietro tornado a quel Brescia in cui ha militato per sei anni prima del fallimento al termine della passata stagione: “Ho iniziato a giocare nel Brescia, lì ho conosciuto anche la Serie A. Non è stato facile accettare il fallimento del club, anche perché è avvenuto tutto all’improvviso. Nessuno di noi se lo aspettava. Mi è dispiaciuto tanto che sia finita così. Detto ciò, Brescia sarà sempre parte della mia carriera, sono felice di quello che ho fatto lì, però adesso si è aperto un nuovo capitolo, qui a Reggio, dove cercherò di dare il meglio di me”.

Papetti poi si concentra sui suoi modelli e sugli attaccanti più forti incontrati finora in carriera: “Dopo l’esordio in Serie A nel 2020 ho affrontato grandi campioni come Lautaro Martinez dell’Inter e Dusam Vlahovic, che all’epoca giocava nella Fiorentina. Loro due sono stati gli attaccanti più difficili da marcare. - conclude il difensore – Modelli? Oggi sicuramente Van Dijk che è fra i centrali più forti al mondo se non il migliore. Poi ho sempre ammirato Saliba dell’Arsenal, Militao del Real Madrid e van de Ven del Tottenham”.

