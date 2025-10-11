Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club

Il Ravenna e Ravenna piangono la scomparsa di una figura di riferimento del calcio e dello sport della città. Dopo alcuni giorni di ricovero a causa dell'aggravarsi della sua condizione è infatti scomparso l'ex calciatore ed ex presidente giallorosso Giorgio Bartolini che aveva compiuto lo scorso 29 settembre 89 anni. Di seguito

"La società Ravenna FC esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini, figura di grande rilievo nella storia del calcio giallorosso.

In campo per nove stagioni in Serie C con la maglia del Ravenna, Bartolini ha rappresentato con serietà e passione i colori della città. Terminata la carriera da calciatore, dopo l’ultimo fallimento societario, fu proprio lui a farsi carico della rinascita del club, assumendone la presidenza e guidandolo con dedizione in un momento complesso della propria storia.

Nel corso della sua carriera sportiva, ha vestito anche la maglia della Juventus, squadra che ebbe modo di affrontare nella storica gara d’inaugurazione dello stadio “Bruno Benelli”. Sempre di Giorgio fu il primo gol ufficiale giallorosso nel nostro stadio. Il Ravenna FC, insieme a tutta la comunità sportiva cittadina, si unisce al dolore della famiglia Bartolini, ricordando con gratitudine un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro club.

Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze da parte di tutta la società".