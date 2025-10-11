TMW Bonny, il retroscena: poteva finire in Premier League. Perché saltò la cessione dal Parma

Ange-Yoan Bonny poco più di otto mesi fa era a un passo dalla Premier League. L'attaccante francese che ha conquistato i cuori dei tifosi dell'Inter e San Siro nell'ultima apparizione scintillante in campionato contro la Cremonese, infarcita da un gol e 3 assist, avrebbe potuto vestire un'altra maglia a questo punto della carriera.

Il retroscena, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, risale allo scorso mercato invernale: Bonny era ancora al Parma e aveva segnato solo 4 reti in 21 partite (finché poi si è sbloccato contro il Bologna verso fine febbraio), ma il Nottingham Forest lo aveva cercato con forte interesse. La formazione inglese, allora allenata da Nuno Espirito Santo, lottava per un posto in Europa (prima della qualificazione definitiva in Europa League) e nella speranza ardente di un posto in Champions League voleva un regalo dal mercato.

Ecco perché i Reds hanno pensato a Bonny, per potenziare l'attacco. Il Forest aveva chiuso il colpo intorno ai 25-30 milioni di euro, poi l'affare saltò. I tempi si erano dilungati troppo, il Parma sarebbe rimasto senza un punto fermo là davanti e con la fretta di trovare un sostituto in poco tempo. Nulla da fare, Bonny è rimasto all'ombra del Tardini. Finché in estate l'Inter è stata la più veloce di tutte a intavolare la trattativa e chiuderla per 23 milioni più 2 di bonus. Mentre il club inglese è finito in Europa League e con un allenatore nuovo, Postecoglou.