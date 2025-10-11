Pescara, le medie voto alla sosta di ottobre: Oliveri spicca. In difficoltà difesa e centrocampo

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Pescara.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Vincenzo Vivarini troviamo in vetta due acquisti estivi come l’atalantino Oliveri e l’ex Bresca Olzer, ma anche tanto del gruppo che lo scorso anno con Baldini in panchina conquisto la promozione. Vedi Letizia, Dagasso e Merola: quest’ultimo chiamato a dare una svolta alla propria carriera dopo anni d’attesa.

Ancora tutto da verificare il rendimento di altri giocatori in particolare fra difesa e centrocampo dove Corazza, Corbo, Brosco e Squizzato stanno faticando. Lo stesso vale per l’ex Campobasso Antonio Di Nardo.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Oliveri (Pescara) 6.43 (7)

2. Olzer (Pescara) 6.33 (6)

3. Letizia (Pescara) 6.25 (4)

4. Dagasso (Pescara) 6.20 (5)

5. Merola (Pescara) 6.10 (5)