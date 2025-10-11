Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"

A poche ore dalla sfida di questa sera tra Estonia e Italia ha parlato ai microfoni della Rai il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso. Queste le sue parole iniziando da cosa si aspetta questa sera: "Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima”.

Gattuso poi ammette: "Noi eravamo un’eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un’eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza".

Infine, sugli obiettivi, Gattuso chiosa: "Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".