TMW Compagnoni: "Fiorentina grande delusione di quest'avvio. Pioli, ci aspettavamo di più"

Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha detto la sua anche sulla partenza flop della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in merito: "La Fiorentina è la grande delusione e peraltro ora ha un calendario terribile. È una squadra strana perché i giocatori presi sono bravi ma si incastrano male tra loro. Inoltre mi sembra che la rosa pecchi di leadership. Secondo me a gennaio la squadra deve cercare 1-2 giocatori più di personalità. Detto ciò tutti si sarebbero aspettati di più da Pioli. Adesso ci sono 2-3 gare durissime, poi penso che la squadra non possa che migliorare".

Compagnoni è stato interpellato poi sulla Lazio di Sarri, anch'essa apparsa poco brillante in quest'avvio di stagione, ma con l'alibi del mercato bloccato: "Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare. Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli".

