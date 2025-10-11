Padova, le medie voto alla sosta di ottobre: Harder a sorpresa. Rinascita Barreca

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Padova.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Matteo Andreoletti tre erano all’Euganeo anche lo scorso anno nella cavalcata verso la seconda serie, mentre due sono arrivati in estate. Il migliore in assoluto è il 2005 Jonas Harder arrivato dalla Fiorentina, con una menzione d’onore anche per Antonio Barreca che dopo alcune stagioni complicate sembra aver ritrovato lo smalto che appariva perduto.

In difficoltà, seppur di poco e sul piano prettamente statistico, troviamo anche alcuni elementi che già da qualche anno militano nel club come Crisetig, Perrotta, Capelli e Faedo.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Harder (Padova) 6.30 (5)

2. Bortolussi (Padova) 6.29 (7)

3. Varas (Padova) 6.21 (7)

4. Fortin (Padova) 6.14 (7)

5. Barreca (Padova) 6.14 (7)