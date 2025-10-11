Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera

Risultato clamoroso nella seconda gara di giornata di Serie A Women: il Como batte infatti fuori casa, si aggiudica i primi tre punti della sua stagione e soprattutto apre la crisi in casa Juventus. La squadra di mister Canzi infatti, dopo il successo nella Serie A Women’s Cup, non è riuscita a trovare la prima vittoria in campionato restando a quota un solo punto e rischiando di veder scappare via le concorrenti per lo Scudetto anche se siamo solo agli albori della stagione. A decidere la sfida è un gol di Nischler nei minuti finali che permette alla squadra lariana di festeggiare un successo a suo modo storico contro una delle big del nostro movimento.

Serie A Women 2ª giornata

Sabato 11 ottobre

Lazio-Genoa 2-1

9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)

Juventus-Como Women 0-1

84’ Nischler

Fiorentina-Inter – ore 17:30

Domenica 12 ottobre

Milan-Roma – ore 12:30

Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00

Parma-Sassuolo – ore 18:00

Classifica: Lazio 6*, Inter 3, Roma 3,Milan 3, Napoli Women 3, Como Women 3*, Juventus 1*, Sassuolo 1, Genoa 0*, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0

* una gara in più