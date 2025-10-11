Venezia, Stankovic: "Giocare al Penzo mi stimola molto. Stroppa mi lascia libero, mi piace"

“Giocare in Serie A è sempre stato un sogno per me e sono contento di aver collezionato 16 partite lo scorso anno e, anche se è finita male col ritorno in Serie B, mi porto cose positive dietro”. Il portiere del Venezia Filip Stankovic ha parlato così a Radio Sportiva guardando al passato per poi puntare lo sguardo verso il resto della stagione attuale.

“La prossima sfida con l’Empoli? Io dico sempre che bisogna concentrarsi su noi stessi. Noi dobbiamo fare la nostra partita e gli altri si devono adattare a noi: sono sicuro, per come ci stiamo allenando, che andremo li con una mentalità vincente e la porteremo in campo. - prosegue il portiere serbo come riporta Il Gazzettino - La serie B è sempre un campionato complicato, pieno di sorprese, quindi io ragiono cosi. Ogni domenica bisogna pensare come se l’avversaria fosse la nostra concorrente, quindi bisogna pensare a fare tre punti”.

Stankovic si sofferma anche sul gioco del mister Giovanni Stroppa e sull’energia del Penzo: “A Stroppa piace avere il dominio della palla però non mi chiede tante cose, mi lascia libero di testa e non mi detta nessun passaggio. Per questo mi trovo molto bene. - conclude il portiere - Giocare al Penzo è bellissimo, c’è un ambiente molto caldo e non è facile per nessuna squadra venire a giocare a casa nostra, l’abbiamo sempre fatto vedere. Mi stimola molto e la spinta della curva ci aiuta un sacco”.