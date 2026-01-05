Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham

Fra Torino e Londra si scalda l’asse del mercato. Nei giorni scorsi infatti si era parlato del forte interessamento della Juventus per la classe 2003 Anouk Denton, esterna di difesa che può giocare su entrambe le fasce, in forza al West Ham. Il club bianconero sarebbe infatti pronto a portare la calciatrice alla corte di Max Canzi pagando la clausola di rescissione presente nel contratto in scadenza nel 2028 e assicurarsi così una calciatrice che ha recentemente fatto il suo esordio con la maglia dell’Inghilterra bi-campione d’Europa.

A fare il percorso inverso potrebbe essere Estelle Cascarino, centrale difensiva classe ‘97, che è alla terza stagione in Italia dove ha collezionato 49 presenze con le bianconere. In questa stagione la francese ha trovato però meno spazio e per questo potrebbe partire a gennaio con il West Ham, che recentemente ha annunciato l’arrivo di Rita Guarino in panchina, pronto ad acquistarla come riporta Tuttojuve.com.

Sulla calciatrice ci sarebbe anche il Tottenham, che nelle ultime ore ha mostrato un interesse concreto, con la società piemontese che sta ragionando su cosa fare. L’uscita di Cascarino infatti potrebbe spingere la Juventus a cercare un’altra centrale per completare il reparto anche se si interverrà solo se ne varrà la pena.