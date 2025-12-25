Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women

La prima parte della stagione di Serie A Women è andata in archivio con ancora due giornate da giocare per chiudere il girone d'andata e una lunga pausa invernale – si riprenderà con la Supercoppa Italiana l'11 gennaio, mentre il campionato ripartirà il weekend successivo – durante la quale ci sarà tempo per sistemare le cose che finora hanno funzionato meno e magari intervenire sul mercato per rinforzarsi dove serve.

È la Roma la squadra che ha viaggiato sui ritmi migliori finora con una sola sconfitta e ben sette vittorie su nove gare, un ruolino di marcia che fa intravedere alle giallorosse il titolo di campione d'inverno – ma prima c'è una Supercoppa da portare a casa anche per vendicare la sconfitta in Serie A Women's Cup – che può dare morale e spinta dopo la rivoluzione estiva e una prima parte di stagione tanto brillante in patria quanto deludente fuori. Alle spalle delle capitoline la classifica è molto corta con il duo Juventus-Fiorentina come primo inseguitore: le bianconere restano le favorite e si confermano ancora una volta come principali rivali delle romaniste, mentre le viola hanno tutta l'intenzione di fare la terza incomoda (o forse la quarta considerando l'Inter) sia per il titolo sia per la qualificazione in Europa.

Alle loro spalle si è formato un terzetto in parte inatteso guidato dall'Inter – che ha pagato inizialmente la poca abitudine a giocare ogni tre giorni visto che era all'esordio in Europa – affiancata da due belle realtà del nostro calcio come Lazio e Como Women. Due formazioni partite con meno riflettori puntati addosso e che stanno dimostrando di poter dire la loro anche per i primi tre posti nonostante la concorrenza sia ampia e agguerrita. Milan e Napoli Women hanno avuto cammini simili, ma non troppo: le partenopee sono partite a razzo, insidiando i primi posti, per poi avere una flessione nel finale che però le mantiene con un certo margine di sicurezza dalla zona calda; le rossonere sono state invece più altalenanti nei risultati non riuscendo finora a spiccare il volo per entrare nella lotta per i primi tre posti che comunque non resta lontana.

In coda la sorpresa in negativo è certamente il Sassuolo che continua quel momento di flessione iniziato già la scorsa stagione nonostante l'arrivo di un top sulla panchina. Le neroverdi non rischiano la retrocessione, ma se vogliono alzare il livello e battagliare per qualcosa di più di una salvezza tranquilla devono cambiare passo. Le tre neorpromosse come da attesa chiudono il gruppo con Parma e Genoa che al momento sarebbero salve e la Ternana Women che saluterebbe la massima serie se chiudesse oggi il campionato: le rossoverdi però, dopo aver pagato il salto di categoria, sono in netta crescita e forse la pausa per loro è arrivata nel momento sbagliato. A gennaio dovranno riprendere da dove hanno lasciato perché la distanza dalla salvezza è davvero esigua e tutto è ancora apertissimo.

Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4