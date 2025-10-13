Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"

Da giocatore ad allenatore. Il passo sembra davvero molto breve. Lo ha compiuto Fabio Pisacane che da quest'anno siede sulla panchina del Cagliari. Ne ha parlato Alessandro Dieiola che lo ha avuto come compagno di squadra, sempre fra le file dei rossoblù isolani. Il centrocampista della formazione sarda ha parlato così ai taccuini dell'edizione odierna de L'Unione Sarda:

"Cambia solo il ruolo - ha sottolineato il giocatore - ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere è sempre quello. Ho giocato con lui per sei anni, abbiamo condiviso molto, ma vi assicuro che si è preparato tanto, anche se ha poca esperienza non tralascia alcun dettaglio. Ha giocato a Cagliari, conosce l'ambiente, è l'uomo giusto"

Infine anche un commento sul mondo dei social, cosa sempre d'attualità di questi tempi: "Fino a un paio d'anni fa era una cosa che mi faceva soffrire tanto - ha proseguito Deiola - ci davo veramente molto peso. Poi ho iniziato a bilanciare la cosa, non mi interessa più, chi se ne frega, nel calcio un giorno va male e un giorno benissimo, è una bilancia che va su e giù. Meglio lasciar perdere. Certe critiche possono destabilizzarti tanto, devi circondarti di persone che ti diano cariche positive e pensare ad altro".