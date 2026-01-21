Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'

Poco turn over nel derby capitolino di Coppa Italia Women. Nella Lazio sarà Piemonte a guidare l'attacco affiancata da Simonetti e Le Bihan, in mezzo al campo c'è Goldoni con Benoit e Castiello, mentre davanti a Durante la linea a quattro sarà formata da Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria e Oliviero. Nella Roma invece l'attacco vedrà Dragoni e Corelli al fianco di Viens. Centrocampo confermato in blocco con Giugliano e Greggi affiancate da Rieke, mentre in difesa ci saranno Bergamaschi a destra e Heatley al centro a completare la linea con Thogersen e Oladipo davanti a Lukasova. Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Castiello, Benoit, Goldoni; Simonetti, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Cafferata, Mesjasz, Martin, Karczewska, Monnecchi, Visentin. Allenatore: Grassadonia

Roma (4-3-3): Lukasova; Thogersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Greggi, Rieke, Giugliano; Corelli, Viens, Dragoni. A disposizione: Baldi, Soggiu, Antonine, Babajide, Brennskag-Dorsin, Galli, Kuhl, Pandini, Piekarska, Valdezate, Veje, Ventriglia. Allenatore: Rossettini

Questo il programma della Coppa Italia Women:

Quarti di finale

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ternana Women-Inter 0-2

26’ Detruyer, 57’ Glionna

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)