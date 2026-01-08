Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano in pochi
Il nuovo centravanti della Lazio è Petar Ratkov. Classe 2003, 193 centimetri d’altezza, serbo di Belgrado, ha impegnato un po’ di tempo per cercare la propria strada calcistica. Aveva anche pensato di smettere, prima che il poco conosciuto TSC Backa Topola gli desse un’opportunità, nel settore giovanile e in prima squadra. Gli è andata bene: nel giro di un paio d’anni, 17 gol dopo, la formazione serba ha incassato circa 5 milioni di euro per cederlo al Salisburgo, che ora punta a triplicare quell’esborso. Cinque gol in 24 presenze nella prima stagione in Bundesliga austriaca, 3 gol in 22 presenze nello scorso campionato, frenato da qualche infortunio e dalla concorrenza di Konaté, poi ai box per la rottura del crociato. Una brutta notizia, che ha spianato la strada al collega: 9 reti in 17 presenze in questo campionato prima dell'addio per Roma.
Ratkov non è il primo colpo dal RB Salisburgo
Il serbo non è il primo giocatore che sbarca dai bibitari in Italia e neppure il primo della storia della Lazio. Però la lista è brevissima, clamoroso se pensiamo di quanti talenti abbiano vissuto in queste stagioni con la maglia del Salisburgo e soprattutto quanto il modello Red Bull abbia ispirato tante proprietà e dirigenze. E allora? Il punto è che la RB li compra a cifre bassissime ma poi ci sono altri mercati che diventano prioritari. Ovviamente la Bundesliga dove gioca la sorella maggiore, il RB Lipsia. Ma la storia recente porta i giocatori del Salisburgo letteralmente in tutto il mondo e, anche per il loro status di extracomunitari (spesso, soprattutto se africani), difficilmente in Italia.
2025/2026
Ignace Van der Brempt - Al Como per 5 milioni
2024/2025
Strahinja Pavlovic - Al Milan per 18,5 milioni
Lucas Gourna-Douath - Alla Roma in prestito
2023-2024
Noah Okafor - Al Milan per 15,5 milioni
2018/2019
Valon Berisha - Alla Lazio per 7,6 milioni
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.