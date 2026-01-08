Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Effetto Spalletti: Juventus più offensiva, già 16 giocatori a segno

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro la Cremonese. Chi ha giocato contro il Sassuolo, però, ha svolto una seduta di scarico. Il resto del gruppo, invece, si è allenato in campo. Mentre Conceicao e Kelly hanno lavorato a parte. Entrambi sperano di recuperare per il match di lunedì. Il tempo per farcela non manca ma di certo la Juventus non correrà rischi. Se Kelly dovesse recuperare, a quel punto Spalletti potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Bremer. Il brasiliano da quando è rientrato ha praticamente sempre giocato perciò il tecnico di Certaldo potrebbe decidere di fargli tirare il fiato contro la Cremonese.

Sedici giocatori in gol tra campionato, Champions e Coppa Italia.
La Juventus, dopo due mesi di lavoro con Luciano Spalletti, sembra aver finalmente trovato una propria identità. La squadra è migliorata sotto diversi punti di vista e adesso i bianconeri riescono a dominare il gioco durante le partite. Un altro dato di cui può essere soddisfatto il tecnico di Certaldo è che, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, sono andati in gol ben 16 giocatori juventini. A far crescere ulteriormente questo dato è stato Fabio Miretti, autore di un bellissimo gol contro il Sassuolo. Ma Spalletti ha anche altri meriti, come quello di aver rivitalizzato molti giocatori. Il tecnico di Certaldo ha saputo adattarsi ai calciatori che ha a disposizione, mettendoli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Adesso, però, Spalletti non sembra intenzionato ad accontentarsi. Infatti, dopo il successo contro il Sassuolo, l’allenatore ha spiegato che ci sono ancora tante cose da migliorare. La Juventus ha segnato 27 gol fino a questo momento in Serie A, ma per la mole di gioco proposta nelle ultime due partite la quota realizzativa dovrebbe essere più alta.

Inizia un periodo ricco di impegni.
Dopo la gara contro la Cremonese, per la Juventus comincerà un periodo particolarmente intenso. Infatti, dopo il match del 17 gennaio contro il Cagliari, ricomincerà la Champions League. La Juventus ospiterà il Benfica allo Stadium il 21 gennaio. Dopodiché ci sarà la super sfida, sempre in casa, contro il Napoli, in programma il 25 gennaio. Tre giorni dopo, la Juventus andrà a Montecarlo per sfidare il Monaco. Dunque, il calendario si infittisce e la Juventus dovrà avere una rosa il più ampia possibile per poter ruotare i giocatori. Nel frattempo, la dirigenza lavora sul mercato con tre obiettivi da provare a centrare: un centrocampista, un vice Yildiz e un terzino destro. Per arrivare a un uomo di fascia, però, servirà la partenza di João Mário. Il portoghese, contro il Sassuolo, ha giocato una porzione di gara ma è apparso un po’ in difficoltà. Per questo motivo, il suo futuro resta in bilico e una sua partenza appare sempre più probabile. Come vice Yildiz, il nome che raccoglie più consensi è quello di Chiesa, ma sarà necessario trovare un accordo con il Liverpool. Per il centrocampo, invece, resta in lista il nome di Guido Rodríguez, anche se Spalletti non sembra essere del tutto convinto dell’argentino.

