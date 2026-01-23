Ufficiale Milan, addio all'attaccante svedese Ijeh. Si trasferisce al North Carolina Courage

Dopo due anni, era arrivata nel febbraio del 2024, conditi da 21 reti in 56presenze per l'attaccante svedese Ijeh c'è l'addio al Milan e il trasferimento negli Stati Uniti. La giocatrice classe 2001 ha infatti firmato con il North Carolina Courage. Questo il comunicato del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Evelyn Ijeh al North Carolina Courage. Il Club ringrazia Evelyn per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Questo il comunicato del club nordamericano:

Il North Carolina Courage ha acquisito l'attaccante nazionale svedese Evelyn Ijeh tramite trasferimento a titolo definitivo dal club italiano AC Milan per una cifra concordata e ha firmato con l'attaccante un contratto garantito fino alla stagione 2029 della NWSL, ha annunciato oggi il club. L'attaccante si unirà alla squadra una volta ottenuto un visto P-1 e un certificato di trasferimento internazionale.

Ijeh è uno dei migliori attaccanti italiani da quando è arrivato al Milan nel gennaio 2024, classificandosi terzo nella corsa alla Scarpa d'Oro nella stagione 2024-25 con 12 gol in 29 partite. Finora, nella stagione 2025/26, Ilej ha segnato quattro gol in poco più di 800 minuti. Ijeh ha segnato un gol in tre presenze con la nazionale svedese.

"Sono davvero entusiasta di unirmi al North Carolina Courage e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Il Courage è un club con una forte identità, standard elevati e una storia di competizioni ai massimi livelli, e sono grato per l'opportunità di far parte di un ambiente così ambizioso. Non vedo l'ora di dare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo, di continuare a crescere come giocatore e di lavorare a fianco dello staff e dei miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare", ha detto Ijeh .