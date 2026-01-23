Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"

“Dopo due anni in rossonero, il mio percorso con AC Milan è giunto al termine. Anche se questa partenza non è stata una mia scelta, non tutto nella vita — e nel calcio — è sotto il nostro controllo”. L’attaccante Evelyn Ijeh, fresca d’addio al club rossonero in direzione Stati Uniti dove vestirà la maglia del North Carolina Courage in National Women’s Soccer League, ha voluto salutare così la piazza milanese facendo capire che lei sarebbe rimasta volentieri al Milan almeno fino al termine di questa stagione.

“Sono grata per l’opportunità di aver rappresentato questo club, per le esperienze vissute, la crescita e le persone incontrate lungo il cammino. - prosegue la svedese - Grazie ai tifosi per il supporto dimostrato durante questi anni e auguro all’AC Milan il meglio per il futuro”.

Ijeh lascia i meneghini dopo due anni, era arrivata nel febbraio del 2024 dalle messicane del Tigres UANL, in cui ha messo a segno 21 reti in 56 presenze nelle varie competizioni.