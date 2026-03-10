Apolloni: "Cremaschi bravo a farsi trovare pronto. E se il prossimo fosse Ondrejka?"

Gigi Apolloni, ex allenatore e difensore del Parma, ha parlato a ParmaLive.com facendo il punto sul campionato dei ducali nella sua consueta rubrica settimanale: "Mister Cuesta, con le diverse assenze, non ha voluto cambiare il modulo che nell’ultimo mese ha dato tante soddisfazioni ai gialloblu, andando a inserire Benjamin Cremaschi sulla fascia destra. L’allenatore vede i calciatori tutti i giorni e conosce le loro caratteristiche sicuramente meglio di me. Se l’ha messo in quel ruolo è perché in allenamento ha avuto delle ottime risposte dal ragazzo, che domenica è stato bravissimo a mettere in pratica le indicazioni che gli erano state date.

È stato uno dei migliori in campo e non era facile: non ha giocato molto in stagione e appena ha avuto la possibilità ha fatto una grande partita. Questo ci fa capire come tutti possano avere il loro momento, basta farsi trovare pronti. Il discorso potrebbe valere anche per Ondrejka, che se si allenerà in una certa maniera, credo possa partire titolare quando meno ce lo aspettiamo. Dipenderà da lui farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa".