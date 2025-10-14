Nel radar della Serie A – Modena per confermarsi. Dellavalle punta a essere il nuovo Buongiorno

Un altro anno in Serie B, sempre con la maglia del Modena, per crescere e confermarsi prima di far ritorno a casa e magari imitare il percorso di quel Alessandro Buongiorno che da Torino ha spiccato il volo verso le maglie di Napoli e della nazionale italiana.

Il percorso: I primi passi nelle giovanili dei piemontesi del Chisola e poi l’approdo appena quindicenne in un club come il Torino che ha sempre puntato forte sul proprio vivaio. In granata il centrale classe 2004 è cresciuto per step fino ad arrivare a fare capolino in prima squadra – due presenze – per poi andare a farsi le ossa a Modena dove nella passata stagione è stato uno dei più positivi collezionando 25 presenze (con un gol) tanto da spingere i Canarini a confermarlo anche in questa con il benestare del Torino che spera di poter avere fra un anno un rinforzo per la propria retroguardia a costo zero e magari ritrovarsi un nuovo Buongiorno fra le mani.

Le caratteristiche: Difensore centrale prestante fisicamente che dà il meglio di sé in una linea a tre, Dellavalle può giocare anche da terzino destro o sinistro, seppur non troppo di spinta, in caso di necessità. Forte di testa e abile con entrambi i piedi il classe 2004 non disdegna di servire assist ai compagni. Forte nei contrasti aerei e nell’anticipo (ha vinto oltre il 50% dei duelli statistiche alla mano) è abile anche nell’impostazione del gioco anche se ha una maggiore precisione nei passaggi corti che nei lanci lunghi. A Modena sta crescendo anche in personalità e carisma sia in campo sia fuori.

Alessandro Dellavalle, la sua scheda

Nato il: 11/05/2004

Nazionalità: Italia

Posizione: Difensore centrale

Piede: destro

Squadra attuale: Reggiana

Scadenza: 2026 (legato al Torino fino al 2028 con opzione di un anno)