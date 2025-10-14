Nel radar della Serie A – Un talento alla Foden. Mattia Liberali pronto a prendersi Catanzaro

Un talento cristallino che il Milan non ha saputo trattenere e che il Catanzaro è stato bravo ad assicurarsi mettendolo nelle mano di un tecnico bravo a lavorare con i giovani come Alberto Aquilaniche ora avrà il compito di trasformare un bel prospetto in un giocatore futuribile anche per la maglia azzurra.

Il percorso: tutta la trafila nel Milan e poi la scelta Catanzaro - Dopo una vita nel settore giovanile rossonero, che lo ha portato anche a esordire fra i professionisti con la seconda squadra in Serie C – dieci presenze e un gol nel 2024/25 – oltre che a giocare un’ora in Serie A sempre nella scorsa stagione, in estate Mattia Liberali ha deciso di voltare pagina, scendere in Serie B e sposare il progetto del Catanzaro lasciando definitivamente il nido. In giallorosso ha giocato finora due spezzoni di gara, complice anche la convocazione per il Mondiale Under 20 con l’Italia, ma conquistando la stima di tutto l’ambiente.

Le caratteristiche: - Centrocampista offensivo che può giostrare sia un posizione centrale alle spalle delle punte sia come esterno destro a piede invertito, dunque capace di rientrare per andare al tiro o al cross, Liberali ha dimostrato nel settore giovanile doti tecniche non indifferenti e anche una certa confidenza con gol e assist. Dotato in un fisico minuto, appena 170 cm, è stato accostato da un ex rossonero come Costacurta all’inglese Phil Foden per lo stile di gioco similare, mentre The Guardian lo ha inserito un anno fa fra i migliori prospetti della sua annata al pari di Franco Mastantuono (ceduto dal River Plate al Real Madrid per 45 milioni) ed Estevao (acquistato dal Chelsea per una cifra di 65 milioni più bonus).

Mattia Liberali, la sua scheda

Nato il: 06/04/2007

Nazionalità: Italia

Posizione: trequartista

Piede: sinistro

Squadra attuale: Catanzaro

Scadenza: 2029