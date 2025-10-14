Ilicic polemico: "Con i fiorentini ho chiuso. Per loro ero scarso... Sul serio?"

Sono parole forti quelle che Josip Ilicic ha pronunciato a La Gazzetta dello Sport nei confronti dei tifosi della Fiorentina, ricordando i suoi 4 anni trascorsi in Toscana non in maniera piacevole: "Sono state stagioni complesse. Mi dispiace dirlo, ma con i fiorentini ho chiuso". Lo sloveno ha spiegato di essere sempre stato criticato per il rendimento in campo in rapporto al prezzo che era costato al club.

A suo supporto però Ilicic ha portato i numeri: "Sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Sul serio? Siamo arrivati quarti e non bastava. Abbiamo fatto una semifinale di Europa League… e non bastava". Il 34enne si è rammaricato per aver perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli e ha sottolineato comunque come per lui Firenze resti una città bellissima, nella quale ancora oggi possiede una casa.

La migliore versione di Ilicic ovviamente è stata quella che abbiamo ammirato a Bergamo, quando in tanti lo hanno davvero paragonato ai grandissimi del calcio mondiale. Tutti hanno negli occhi i 4 gol segnati contro il Valencia negli ottavi di Champions League, probabilmente la miglior partita della sua carriera, che è stata comunque ricca di giocate, gol e assist.