Nel radar della Serie A – Sulle orme di Esposito. De Pieri e la Serie B per fare come Pio

Dalle giovanili nerazzurre alla Serie B sperando di imitare il percorso di quel Pio Esposito che ora è nelle rotazioni offensive dell’Inter di Chivu. De Pieri dopo le ottime cose mostrate nella Primavera ha deciso di partire dalla cadetteria per proseguire il suo percorso di crescita come fatto due anni fa dal centravanti.

Il percorso: una carriera a tinte nerazzurre - Il centrocampista offensivo classe 2006 ha una storia legata a doppio filo all’Inter dove ha mosso i primi passi da calciatore fino a mettersi in luce fra Italia ed Europa con la maglia della Primavera nerazzurra nella passata stagione. I nove gol in 32 presenze in campionato e i due in otto gare di Youth League hanno infatti permesso al calciatore di assaporare anche l’esordio in Champions League, ma non in Serie A, con i grandi. In estate, anziché prendere parte all’avventura dell’Under 23 in Serie C, è stato mandato a farsi le ossa in cadetteria con la Juve Stabia dove sta cercando di ritagliarsi spazio.

Le caratteristiche: - Predilige giocare sulla corsia destra d’attacco, sia come esterno del tridente sia qualche metro più indietro sulla linea dei trequarti per poi rientrare verso il centro e calciare in porta col suo sinistro o servire i compagni di reparto grazie a una buona visione di gioco e a quella fantasia che porta sempre imprevedibilità alle sue giocate. De Pieri è però un jolly offensivo che può svariare su tutto il fronte alle spalle della punta con movimenti che possono ricordare quelli del primo Del Piero.

Giacomo De Pieri, la sua scheda

Nato il: 29/10/2006

Nazionalità: Italia

Posizione: ala destra

Piede: sinistro

Squadra attuale: Juve Stabia

Scadenza: 2026 (prestito dall’Inter)