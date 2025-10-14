Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: arriva il primo esonero. Salta mister Pagliuca all'Empoli

Archiviata la settimana della sosta, e con il campionato pronto a riprendere (si torna in campo venerdì 17 ottobre), la Serie B, che si appresta a vivere l'8ª giornata della stagione 2025-2026, vede il primo esonero stagionale, perché quest'oggi, martedì 14 ottobre, l'Empoli ha fatto sapere di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Guido Pagliuca, che ha chiuso l'esperienza in azzurro solo dopo pochi mesi, considerando che era arrivato alla corte della famiglia corsi in estate. Si attende adesso il nome del successore che, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sarà quasi sicuramente Alessio Dionisi, già tecnico dei toscani nella stagione 2020-2021.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)