Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo

Il PSG vuole scippare il Barcellona del diamante più prezioso che si ritrova in rosa. I campioni d'Europa in carica intendono concretamente ingaggiare Lamine Yamal, asso spagnolo di 18 anni e investito della maglia numero 10. Nonché secondo classificato nella prestigiosa classifica per il Pallone d'Oro 2025, assegnato a Dembelé.

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Romain Molina, collaboratore di The Guardian, New York Times e BBC, ci sarebbero ancora dei dirigenti nel club transalpino che non hanno rinunciato all’idea di portare il classe 2007 all'ombra della Tour Eiffel. Non è la prima volta, visto che già in passato il PSG ha tentato di convincere il giocatore a cambiare squadra e trasferirsi a Parigi, tuttavia senza successo. Tuttavia, con il contratto firmato con i blaugrana fino al 2031 i francesi dovrebbero offrire una cifra astronomica per liberarlo anticipatamente.

Eppure, presso Qatar Sports Investments, il proprietario del PSG, ci sarebbe il desiderio irremovibile di portare il 18enne in Ligue 1: "Dicono: 'Lo vogliamo'. A Doha è stato deciso: un giorno lo prenderanno, costi quel che costi", ha dichiarato il giornalista francese. Attualmente, il record per il trasferimento più costoso è di 222 milioni di euro, somma che il PSG pagò al Barcellona nel 2017 per Neymar. Per prelevare Yamal dal club catalano servirebbe saldare la clausola rescissoria da un miliardo. Intanto nella scorsa stagione Lamine ha segnato 18 gol e disegnato 26 assist in 55 partite disputate sotto la gestione Flick.