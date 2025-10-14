TMW Italia-Israele, al Bluenergy Stadium circa 10.000 spettatori per la sfida di questa sera

È di circa 10.000 biglietti staccati il bilancio finale in vista di Italia-Israele, in programma questa sera a Udine. La FIGC aveva prolungato alle 12 di oggi la deadline per i ticket, che ieri sera si attestavano a circa 9.200. Numeri bassi, ma per certi versi superiori alle aspettative. Ricordiamo che la capienza del Bluenergy Stadium, normalmente di 25.000 posti, sarà limitata a 16.000 seggiolini per l’impossibilità di utilizzare il settore ospiti e la necessità di lasciare libere diverse file per ragioni di sicurezza.

I tifosi israeliani presenti sugli spalti dell’impianto friulano saranno in totale circa 100-150. Non si tratta di sostenitori che abbiano acquistato il biglietto, ovviamente, ma di ticket richiesti direttamente dalla federcalcio israeliana, e quindi, oltre ai componenti della federcalcio stessa, sponsor o comunque personaggi legati alla nazionale di Ben Shimon.

L’allerta in città sarà massima, con unità cinofile e artificieri all’interno dello stadio. La zona intorno all’impianto è dichiarata rossa, con barriera in cemento e doppio sistema di prefiltraggio. Nel pomeriggio si snoderà lungo le vie del centro un corteo pro-Pal, da circa 10.000 manifestanti: la preoccupazione delle forze dell’ordine concerne soprattutto eventuali infiltrazioni di frange violente con l’obiettivo di creare disordini.