Napoli, prove di Toro: Gilmour in cabina di regia, se sarà 4-3-3 si scaldano Neres e Lang

Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Torino. La squadra di Antonio Conte vuole consolidare il primo posto in classifica, a pari merito con la Roma, e provare ad allungare sulle inseguitrici. La sfida contro i granata di Marco Baroni è una sfida insidiosa visto che, in avvio di stagione, sono stati capaci di superare i giallorossi all'Olimpico per 1-0 grazie al gol dell'ex partenopeo Giovanni Simeone. Il tecnico salentino sta facendo le ultime prove tattiche per cercare dei trovare l'assetto giusto per la partita in programma sabato al "Grande Torino".

Gilmour in cabina di regia

Potrebbero esserci alcune novità di formazione, soprattutto per sopperire all'assenza di Lobotka in mezzo al campo. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà probabilmente Gilmoour a guidare la regia mentre qualche dubbio in più c'è per il reparto avanzato con un dubbio modulo che potrebbe interessare la squadra azzurra.

Dubbio modulo

Da capire appunto se Conte confermerà il 4-3-3 impiegato nel corso del match vinto per 2-1 in casa prima della sosta contro il Genoa, oppure se invece tornerà ad un possibile impiego del 4-1-4-1. In caso della prima opzione, si legge sempre sulla rosea, potrebbero esserci anche chance per Lang e Neres.