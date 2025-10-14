Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più prolifici son nel C
Con la serata di ieri, lunedì 13 ottobre, è andata verso la sua conclusione la 9ª giornata del campionato di Serie C, che si completerà poi quando verranno giocati, la prossima settimana due recuperi rinviati per gli impegni delle Nazionali: nel Girone A si deve recuperare Inter U23-Renate, nel B Juventus Next Gen-Campobasso. A continua a prendere forma la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
6 gol: Rauti (Vicenza)
4 gol: Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona),Maistrello (Union Brescia), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Morra (1; Vicenza), Sipos (1; Lecco)
3 gol: Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Dore (Pergolettese), Giannotti (Trento), La Gumina (1; Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Morselli (Alcione), Rolando (Lumezzane), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)
2 gol: Akammadu (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Bertoli (1; Ospitaletto), Boffelli (Arzignano), Capone (1; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Delcarro (Renate), Fiordilino (Inter U23), Furrer (Lecco), Gaddini (Cittadella), Gobbi (Ospitaletto), Gualandris (Ospitaletto), Gunduz (Triestina), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), Mandelli (AlbinoLeffe), Metlika (Lecco), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Parlati (AlbinoLeffe), Parker (Pergolettese), Patanè (Virtus Verona), Pellegrini (1; Trento), Pirola (Alcione), Rada (Vicenza), Spagnoli (Union Brescia), Spalluto (1; Renate), Stuckler (Vicenza), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toffanin (Virtus Verona), Topalovic (Inter U23), Udoh (Pro Patria), Zanellato (Lecco)
1 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Alaoui (Lecco), Alberti (Novara), Alborghetti (Giana Erminio), Anelli (Renate), Ballabio (Giana Erminio), Banè (Pergolettese), Bassi (Virtus Verona), Benassai (Vicenza), Berretta (Giana Erminio), Bright (Alcione), Bulevardi (Virtus Verona), Bunino (Cittadella), Burruano (Pro Vercelli), Capelli (Giana Erminio), Careccia (1; Pergolettese), Cariolato (Arzignano), Cisco (Union Brescia), Coccolo (Pro Vercelli), Collodel (Novara), D’Urso (Triestina), De Maria (Union Brescia), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Dalmonte (Trento), Damiani (Arzignano), Diaw (Cittadella), Ferrandino (Pergolettese), Ferrini (Lecco), Garattoni (AlbinoLeffe), Ghillani (Lumezzane), Giraldo (Renate), Giudici (Pro Patria), Guarneri (Ospitaletto), Ionita (Triestina), Iori (Lumezzane), Iotti (Pro Vercelli), Kamate (Inter U23), Karlsson (Renate), Kijalic (Triestina), Kolaj (Renate), Kritta (Lecco), Lakti (Arziagnano), Lanzi (Arzignano), Leverbe (Vicenza), Mancini (Virtus Verona), Marconi (Dolimiti Bellunesi), Mercati (Union Brescia), Milillo (Arzignano), Moretti (Triestina), Muca (Trento), Munaretti (Virtus Verona), Panatti (1; Ospitaletto), Pagliuca (Virtus Verona), Pavan (Cittadella), Pavanello (Ospitaletto), Pitou (Alcione), Potop (AlbinoLeffe), Renault (Alcione), Sali (AlbinoLeffe), Samele (Alcione), Sandon (Vicenza), Sangalli (Trento), Sarr (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Stante (Inter U23), Svidercoschi (1; AlbinoLeffe), Tanco (Lecco), Tremolada (Pergolettese), Valdesi (Novara), Vido (Union Brescia), Zamparo (1; Alcione), Zarpellon (Virtus Verona), Zennaro (Union Brescia), Zuberek (Inter U23)
GIRONE B
6 gol: D’Uffizi (Ascoli), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese),
4 gol: Bellini (Pianese), Bruzzaniti (1; Pineto), Cortesi (Carpi), Dubickas (Ternana), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Spini (Ravenna), Tavernelli (Arezzo)
3 gol: Bernardotto (1; Guidonia Montecelio), Ferrante (Ternana), Luciani (Ravenna), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Pattarello (1; Arezzo), Petrelli (1; Forlì), Postiglione (Pineto), Sinani (Bra), Varela (Arezzo)
2 gol: Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Deme (Juventus NG), Giunti (Perugia), Konate (Sambenedettese), Lepri (Rimini), Longobardi (Rimini), Menarini (Forlì), Milanese (Ascoli), Ravasio (1; Arezzo), Rizzo Pinna (Ascoli), Rossini (Carpi), Signorini (Gubbio), Stabile (Vis Pesaro), Vezzoni (Vis Pesaro), Vitali (Pontedera)
GIRONE C
7 gol: Gomez (Crotone), Salvemini (2; Benevento)
6 gol: Chiricò (1; Casarano), Lunetta (Catania), Nepi (Giugliano)
5 gol: Cuppone (Audace Cerignola), Manconi (Benevento)
4 gol: Bentivegna (Casertana), D’Auria (Potenza), Emmausso (1; Audace Cerignola), Energe (Picerno), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Mazzocchi (Cosenza), Zunno (Crotone)
3 gol: Cortinovis (1: Atalanta U23), D’Ursi (Sorrento), Ferrari (1; Salernitana), Ferraris (Salernitana), Fischnaller (Trapani), Florenzi (Cosenza), Forte (1; Catania), Grandolfo (Trapani), Ierardi (Catania), Murano (1; Crotone), Proia (Casertana), Tirelli (Monopoli), Vavassori (Atalanta U23)
