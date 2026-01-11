Cade il muro del Verona: autogol di Nelsson sul cross di Lazzari al 79', Lazio in vantaggio
Segui qui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.com di Verona-Lazio
Si sblocca il risultato al Bentegodi al 79': Lazio in vantaggio con l'autogol di Nelsson. Il difensore si è immolato sul cross di Lazzari, spiazzando in modo sfortunato Montipò.
